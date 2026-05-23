Sumud aktivistlerine davranışı gündem olmuştu! Fransa, İsrailli Bakan Fransız topraklarına girişini yasakladı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesi nedeniyle bu ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Itamar Ben-Gvir'in Fransız topraklarına girişi yasaklandı. Bu karar, Küresel Sumud Filosu'nun Fransız ve Avrupa vatandaşlarına yönelik kabul edilemez davranışların ardından alındı." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN BEN GVİR KARARI: FRANSIZ TOPRAKLARINA GİRİŞİ YASAKLANDI

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesine işaret eden Barrot, "Bunlar, Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti körükleyen, şoke edici uzun bir açıklama ve eylem listesinin ardından geldi." ifadesine yer verdi.

Ben Gvir Sumud Filosu aktivistleriyle alay etmişti

AB'YE 'YAPTIRIM UYGULAYIN' ÇAĞRISI

Barrot, Avrupa Birliği'nin (AB) Ben-Gvir'e yönelik yaptırım kararı almasını istediğini belirtti. Küresel Sumud Filosu'nun "faydasız" olduğunu savunan Barrot, "Fransız vatandaşlarının tehdit edilmesini, sindirilmesini ve zorbalığa uğramasını kabul edemeyiz, özellikle de bir kamu yetkilisi tarafından." ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANIN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fransa İsrail Sumud Filosu
