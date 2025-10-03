HABER

İşte dünyanın merak ettiği o aktivistler… İsrailli Bakan’dan küstah sözler; Aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı!

İsrailli bakanın skandal görüntülerine bir yenisi daha eklendi. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonuldukları Aşdod Limanı'ndaki alana gelerek ‘teröristler’ diye seslendi. Kendilerine "teröristler" diyen küstah bakana aktivistler ise "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi. İşte o anlar…

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir, Aşdod Limanı'nda, İsrail ordusunun yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu alana geldi.

Aktivistlerin sıralı biçimde yerde oturtulduğu görülen videoda, Ben-Gvir'in, "Şunlara bak, katillerin destekçisi. Bu arada gemileri de pislik içindeydi. Bunlar Gazze'ye yardım etmeye, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler..." ifadesini kullandığı duyuldu.

‘ÖZGÜR FİLİSTİN’ SLOGANI İLE KARŞILIK VERDİLER

Bu sırada aktivistlerin, "Özgür Filistin" diye slogan atmaya başladığı sırada videonun kesildiği dikkat çekti.

Daha sonra İsrail ordusunun yasa dışı biçimde ele geçirdiği filodaki gemilerden birine giren Ben-Gvir, gemilerin yardım taşımadığını ileri sürdü.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

İSRAİL, FİLO AKTİVİSTLERİNİN "TERÖR MAHKUMU" ŞARTLARINDA TUTULACAĞINI SÖYLEDİ

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, hapishanelerden de sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin tutulduğu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezdiği görüntüleri yayımladı.

Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu bölümün avlusuna Arapça "Yeni Gazze" yazılı Gazze'deki yıkımı gösteren bir tablo asıldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

