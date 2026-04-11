Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

ABD/İsrail-İran arasındaki savaşta her geçen saat yeni gelişmeler yaşanırken, dünya nefesini tutmuş Pakistan'daki ABD-İran müzakere sürecine kilitlendi. Bu süreçte Türkiye de çatışmaların sona ermesi için ciddi çaba sarf etti. Ancak Afrika ülkesi Uganda'dan beklenmedik ve 'küstah' olarak nitelendirilebilecek bir çıkış geldi. Uganda ordusu komutanı Kainerugaba, 'asıl sorunun Türkiye olduğunu ifade ettiği açıklamasın, "Türkiye'den derhal 1 milyar dolar talep ediyoruz." dedi.

Doğukan Akbayır

Dünya bugün ABD/İsrail-İran çatışmalarında kritik bir eşikte. Müzakere sürecinin henüz nasıl ilerleyeceği belirsizliği korurken Afrika ülkesi Uganda'dan beklenmedik bir Türkiye çıkışı geldi.

"ASIL SORUN TÜRKİYE"

Uganda ordusu komutanı Kainerugaba yaptığı küstah açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Asıl sorun Türkiye. Onların kendilerini toparlamasını bekledik.

Sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız.

1 MİLYAR DOLAR TALEP ETTİ

Görüşmeye başlamadan önce Türkiye'den derhal 1 milyar dolar talep ediyoruz."

İSRAİL'E 100 BİN ASKER GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Uganda ayrıca daha önceden de İsrail'e gönderilmek üzere 100 bin askerinin hazır olduğunu açıklamıştı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMEKLE TEHDİT ETTİ

Ugandalı komutan Muhoozi Kainerugaba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diplomatik ilişkileri kesmekle tehdit etti.

Kainerugaba'nın paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye için bu gerçekten basit bir anlaşma... ya bize ödeme yaparlar ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım. Karşılık olarak Türkiye’deki büyükelçiliğimizi de kapatabilirler. Sorun yok."

