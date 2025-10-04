HABER

Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı: 30 yaralı

RUSYA’nın Shostka’daki tren istasyonuna düzenlediği İHA saldırısında 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Sumy bölgesinin Shostka kentindeki tren istasyonuna düzenlediği İHA saldırısında 30 kişinin yaralandığını belirtti. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı sırasında personel ve yolcuların istasyonda bulunduğunu kaydetti. Olay yerine acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini ve yaralıların durumuna ilişkin bilgilerin toplanmaya devam ettiğini aktaran Zelenskiy, “Sivilleri hedef aldıklarını bilmemeleri mümkün değildi. Bu terörizmdir ve dünyanın görmezden gelme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Batı'ya çağrısını yineleyerek, "Rusya, her gün insanların hayatını alıyor. Onları durdurabilecek tek şey, güç. Avrupa ve Amerika'dan kararlı açıklamalar duyduk. Artık bunların gerçeğe dönüşme zamanı geldi" dedi.

Ukrayna
