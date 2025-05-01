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Ukrayna'dan Herson'a saldırı! Çok sayıda ölü var

Rusya'nın ilhak ettiği Herson'a atanan Vali Vladimir Saldo, Ukrayna'nın Herson'a düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'dan Herson'a saldırı! Çok sayıda ölü var

Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesine saldırı düzenledi. Rusya tarafından Herson'a atanan Vali Vladimir Saldo, Ukrayna saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda Oleshky şehrinde bir pazarın yerel saatle 09.30 sıralarında hedef alındığını belirtirken, ilk saldırı dalgasının ardından Ukrayna'nın hayatta kalanları hedef almak amacıyla daha fazla insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini iddia etti.

"UKRAYNA AMBULANSLARA KARŞI MİSKET BOMBASI KULLANDI"

Devlet medyasına konuşan başka bir Rus yetkili ise Ukrayna güçlerinin olay yerine toplanan ambulanslara karşı misket bombası kullandığını öne sürdü.
Ukraynalı yetkililerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna saldırı
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