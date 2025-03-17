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Ukrayna'dan Rusya ile barış için 3 şart

17.03.2025 15:49
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD tarafının 30 günlük geçici ateşkes teklif ettiğini belirterek, barış müzakerelerinin olması durumunda Ukrayna'nın masaya yatıracağı 3 şartı açıkladı.

Ukrayna'dan Rusya ile barış için 3 şart

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’nın Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin düzenlediği çevrim içi toplantısına katıldığı bildirildi.

Konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi yönünde bir fırsatın ortaya çıktığını aktaran Sybiha, “Suudi Arabistan'daki Amerikalı meslektaşlarımızla sekiz saat boyunca tam olarak bu konuyu konuştuk” dedi.

ABD tarafının 30 günlük geçici ateşkes teklif ettiğini ve Ukrayna olarak bunu kabul ettiklerini kaydeden Sybiha, “Ruslar bu soruya net ve koşulsuz bir 'evet' cevabı vermeli. Ukrayna ABD'nin teklifini ek koşulsuz kabul etti, Rusya'nın da ek koşulsuz kabul etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Sybiha, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada ise barış müzakerelerinin olması durumunda Ukrayna'nın masaya yatıracağı şartları duyurdu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu aktaran Sybiha, “Birincisi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğidir. Ukrayna, işgal altındaki toprakları asla tanımayacak. İkincisi, hiçbir ülkenin Ukrayna halkının tercihi, Ukrayna'nın belirli birliklere katılımı konusundaki tercihi üzerinde veto hakkı yoktur. Üçüncü ‘kırmızı çizgi’ ise ordu” açıklamasında bulundu.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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