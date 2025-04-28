HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ukrayna’nın eski devlet başkanına 15 yıl hapis cezası

Ukrayna Başsavcılığı, 2014'te protesto ve tepkilerin ardından ülkeden kaçan eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.Ukrayna’nın eski devlet başkanlarından Viktor Yanukoviç'in sınırdan yasa dışı geçme ve firara teşvik etme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ukrayna’nın eski devlet başkanına 15 yıl hapis cezası

Ukrayna Başsavcılığı, 2014'te protesto ve tepkilerin ardından ülkeden kaçan eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Ukrayna’nın eski devlet başkanlarından Viktor Yanukoviç'in sınırdan yasa dışı geçme ve firara teşvik etme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ukrayna Başsavcılığı’na ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kiev Şehri Podil Bölge Mahkemesi’nde Yanukoviç hakkında ‘devlet sınırını yasa dışı geçme ve bazı kişileri buna teşvik etme’ suçlamasıyla görülen davada kararın açıklandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi’nin eski başkan yardımcısı Konstantin Kobzar'ın da aynı davada suçlu bulunduğu kaydedilen açıklamada, Yanukoviç'e 15 yıl, Kobzar'a da 10 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, savcıların Yanukoviç'in 23 Şubat 2014'te Rus yetkililer ile de iş birliği yaparak Ukrayna devlet sınırını hava yoluyla yasa dışı geçtiğini, yakın çevresi ve Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi’nin askeri personelinden en az 20 kişiyi de yanına götürmeyi organize ettiğini mahkemede kanıtladığı belirtildi.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'da gümrük kaçağı 66 kilo 668 gram altın ele geçirildiVan'da gümrük kaçağı 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi
Aydın'da tarihi eser operasyonu! 12 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandıAydın'da tarihi eser operasyonu! 12 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi garip olay

Kapalı kapılar ardında söylediler

Kapalı kapılar ardında söylediler

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.