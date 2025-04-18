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Ukrayna: Rusya'nın Harkiv ve Sumi'ye düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı

Rus ordusunca Ukrayna'nın Harkiv ve Sumi kentlerine düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna: Rusya'nın Harkiv ve Sumi'ye düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu Harkiv kentine füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda apartmanlar ve diğer sivil altyapıların hedef alındığı belirtilen açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda en az bir kişinin öldüğü ve 5'i çocuk 57 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Sumi Bölgesi Savcılığından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun Sumi kentine gerçekleştirdiği İHA saldırısında bir kişin öldüğü, bir kişin ise yaralandığı kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı
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