Ukrayna ve Kanada, güvenlik ve savunma alanlarında anlaşmalar imzaladı

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Carney ile Kiev'de yaptığı görüşmenin detaylarına yer verdi.

Carney'e, Ukrayna’ya 34. Bağımsızlık Günü'nde Kiev'e yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olan Kanada'ya" teşekkürlerini iletti.

Görüşmede diplomasi ve Kanada'nın Ukrayna'nın yeniden inşasına sağlayacağı katkıların ele alındığını aktaran Zelenskiy, Carney ile güvenlik, savunma, enerji alanında işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını aktardı.

"UKRAYNA'NIN ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLAR LİSTESİ"

Kanada'nın ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedariğini içeren NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılma niyetinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Zelenskiy, Kanada tarafından tahsis edilen fonların özellikle dron üretimine yönlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Carney, Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü etkinliklerinin ardından, Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve diğer askeri malzemelerinin temini için 2 milyar Kanada doları (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) tutarında yardım yapılacağını duyurmuştu.

