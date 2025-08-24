HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ukrayna ve Kanada, güvenlik ve savunma alanlarında anlaşmalar imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmenin ardından güvenlik ve savunma alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını duyurdu.

Ukrayna ve Kanada, güvenlik ve savunma alanlarında anlaşmalar imzaladı

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Carney ile Kiev'de yaptığı görüşmenin detaylarına yer verdi.

Carney'e, Ukrayna’ya 34. Bağımsızlık Günü'nde Kiev'e yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olan Kanada'ya" teşekkürlerini iletti.

Görüşmede diplomasi ve Kanada'nın Ukrayna'nın yeniden inşasına sağlayacağı katkıların ele alındığını aktaran Zelenskiy, Carney ile güvenlik, savunma, enerji alanında işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını aktardı.

Ukrayna ve Kanada, güvenlik ve savunma alanlarında anlaşmalar imzaladı 1

"UKRAYNA'NIN ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLAR LİSTESİ"

Kanada'nın ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedariğini içeren NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılma niyetinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Zelenskiy, Kanada tarafından tahsis edilen fonların özellikle dron üretimine yönlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Carney, Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü etkinliklerinin ardından, Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve diğer askeri malzemelerinin temini için 2 milyar Kanada doları (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) tutarında yardım yapılacağını duyurmuştu.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiAracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YRP lideri Erbakan'dan dikkat çeken sözler! "Zafer yakındır"YRP lideri Erbakan'dan dikkat çeken sözler! "Zafer yakındır"

Anahtar Kelimeler:
Kanada Ukrayna görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe delege seçimi iptal edildi

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe delege seçimi iptal edildi

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Jahrein dolandırıcılıkla suçlamıştı! Evre Başak kanserden vefat etti

Jahrein dolandırıcılıkla suçlamıştı! Evre Başak kanserden vefat etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.