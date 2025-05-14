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Ukrayna'ya yönelik saldırı suçlarını yargılamak için Avrupa Konseyi bünyesinde mahkeme kurulacak

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik saldırı suçlarını yargılamak üzere Avrupa Konseyi çatısı altında özel bir mahkeme kurulmasına yönelik süreci başlattı.

Ukrayna'ya yönelik saldırı suçlarını yargılamak için Avrupa Konseyi bünyesinde mahkeme kurulacak

Üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yıllık toplantısı Lüksemburg'da düzenlendi.

Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Ukrayna'ya yönelik saldırı suçlarını yargılamak üzere Avrupa Konseyi çatısı altında özel bir mahkeme kurulması için süreç resmen başlatıldı.

Bakanlar, bu sürecin Ukrayna ile yapılacak bir anlaşma temelinde yürütülmesi için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'yi görevlendirdi ve Kiev hükümetinin, tazminat taleplerine ilişkin komisyon kurulması için sarf edilen çabadan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Rusya'ya zorla götürüldüğü belirtilen Ukraynalı çocukların tekrar ülkelerine dönmesini sağlama konusunda da kararlıklarını ifade eden bakanlar, çevrenin korunmasına ilişkin yeni bir anlaşmayı kabul etti.

Söz konusu mahkemenin, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında, Ukrayna'ya yönelik saldırı suçu işlediği iddia edilen siyasi yetkilileri yargılaması hedefleniyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Avrupa Konseyi
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