HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Ulaşım dünyasında alışmadığınız görüntü! Japon teknolojisinde çığır açan gelişme: İnsan taşıyabilen robot köpek tanıtıldı...

İçerik devam ediyor

Japon teknoloji devi Kawasaki, robot teknolojisi alanındaki yeni atılımını duyurdu. Firma, geliştirme aşamasında olan "Corleo" isimli insan taşıyabilen robot köpeği tanıttı. 2050 yılında kullanıma sunulması planlanan bu yenilikçi robot köpek, Osaka Expo 2025 fuarında detaylı olarak tanıtılacak. Kawasaki, robotun prototip görüntülerini kamuoyu ile paylaşarak, gelecekteki teknolojik gelişmeleri nasıl şekillendirebileceğinin sinyallerini verdi. Detaylar haberimizde...

Japon teknoloji devi Kawasaki, geliştirme aşamasında olan insan taşıyabilen robot köpek "Corleo"yu tanıttı. 2050 yılında kullanıma sunulması planlanan bu robot köpek, Osaka Expo 2025'te daha detaylı bir şekilde sergilenecek.
Firma, robotun prototip görüntülerini de kamuoyu ile paylaşarak, gelecekteki teknolojik yeniliklere dair ipuçları verdi.

HABER.00_00_40_24.Still051

"CORLEO" İSİMLİ ROBOT KÖPEK

Japon teknoloji devi Kawasaki, geliştirme aşamasında olduğu "Corleo" isimli yeni robot köpeği görücüye çıkardı. Pazar günü başlayacak olan Osaka Expo 2025 fuarında detaylı olarak tanıtılması beklenen robot köpeğin prototip görüntüleri firma tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

HABER.00_01_03_48.Still055

İnsansı robotlardan farklı olarak zorlu arazi şartlarında dahi ilerleyebilecek şekilde geliştirilen Corleo'nun kendi başına hareket eden dört bağımsız robotik bacaktan oluştuğu ve güçlü tutuş sağlayan kauçuk toynaklar ile donatıldığı belirtildi.

HABER.00_01_12_18.Still056

"ROBOT TEKNOLOJİSİ İLE TEMİZ ENERJİ BİRLEŞTİRİLİYOR"

Dengede kalmak için yapay zeka teknolojisinden faydalanan ve üzerinde insan taşıyabilen robot köpeğin, insanın ağırlık merkezini algılayarak kolay bir sürüş deneyimi sağlayacağı açıklandı.

HABER.00_00_49_29.Still053

Hidrojenle çalışan bir motordan güç alan ve 2050'de kullanıma sunulması hedeflenen Corleo'nun, robot teknolojisi ile temiz enerjiyi birleştirerek ulaşım ve taşımacılık konusunda yeni bir alternatif sunması bekleniyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram tatilinde Bolu’da 2 bin 904 sürücüye 9,5 milyon lira ceza kesildiBayram tatilinde Bolu’da 2 bin 904 sürücüye 9,5 milyon lira ceza kesildi
Gözyaşlarını tutamadı! Emekliye ayrılan öğretmene veda gözleri yaşarttıGözyaşlarını tutamadı! Emekliye ayrılan öğretmene veda gözleri yaşarttı

Anahtar Kelimeler:
Japonya robot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi? Kendisi açıkladı

Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi? Kendisi açıkladı

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Gazze'de bu zamana kadar 52 çocuk açlıktan öldü!

Gazze'de bu zamana kadar 52 çocuk açlıktan öldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.