Ulaşım dünyasında alışmadığınız görüntü! Japon teknolojisinde çığır açan gelişme: İnsan taşıyabilen robot köpek tanıtıldı...

Japon teknoloji devi Kawasaki, geliştirme aşamasında olan insan taşıyabilen robot köpek "Corleo"yu tanıttı. 2050 yılında kullanıma sunulması planlanan bu robot köpek, Osaka Expo 2025'te daha detaylı bir şekilde sergilenecek.

Firma, robotun prototip görüntülerini de kamuoyu ile paylaşarak, gelecekteki teknolojik yeniliklere dair ipuçları verdi.

"CORLEO" İSİMLİ ROBOT KÖPEK

Japon teknoloji devi Kawasaki, geliştirme aşamasında olduğu "Corleo" isimli yeni robot köpeği görücüye çıkardı. Pazar günü başlayacak olan Osaka Expo 2025 fuarında detaylı olarak tanıtılması beklenen robot köpeğin prototip görüntüleri firma tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

İnsansı robotlardan farklı olarak zorlu arazi şartlarında dahi ilerleyebilecek şekilde geliştirilen Corleo'nun kendi başına hareket eden dört bağımsız robotik bacaktan oluştuğu ve güçlü tutuş sağlayan kauçuk toynaklar ile donatıldığı belirtildi.

"ROBOT TEKNOLOJİSİ İLE TEMİZ ENERJİ BİRLEŞTİRİLİYOR"

Dengede kalmak için yapay zeka teknolojisinden faydalanan ve üzerinde insan taşıyabilen robot köpeğin, insanın ağırlık merkezini algılayarak kolay bir sürüş deneyimi sağlayacağı açıklandı.

Hidrojenle çalışan bir motordan güç alan ve 2050'de kullanıma sunulması hedeflenen Corleo'nun, robot teknolojisi ile temiz enerjiyi birleştirerek ulaşım ve taşımacılık konusunda yeni bir alternatif sunması bekleniyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır