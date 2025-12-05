HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "2026 yılının ilk yarısı içerisinde tüneli hizmete açmış olacağız"

Erzurum-Rize arasında bulunan ve yapımı devam eden Dallıkavak Tüneli Projesi’ni inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşallah 2026 yılının ilk yarısı içerisinde biz burayı bitirerek hizmete açmış olacağız ve Erzurum-Rize akışını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "2026 yılının ilk yarısı içerisinde tüneli hizmete açmış olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum’u Rize’ye bağlayacak Dallıkavak Tüneli Projesi inşaatını inceledi. Beraberinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile tünel inşaatını gezen Uraloğlu, tünelde kazı ve destekleme çalışmalarında sona gelindiğini belirti.
Bakan Uraloğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Bugün Erzurum ziyaretlerimiz kapsamında öncelikle Kırık Tüneli’ni ziyaret ettik. Oradaki çalışmalarla ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Sizleri de bilgilendirdik. Dönüş güzergahımızda Dallıkavak Tüneli, Dallıkavak geçişini bypass eden en kritik kesimi Dallıkavak Tüneli’ni beraberce heyetimizle beraber inceledik. Milletvekillerimiz, valimiz, il başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla, karayollarından inceledik. 3 bin 500 metre uzunluğunda Dallı kavak geçişini baypas eden hem trafik güvenliğini sağlamış olacak hem de kış şartlarında işimizi kolaylaştırmış olacak. Tünelin içerisinden biz geçtik. Aşağı yukarı kazı ve destekleme işleri bitti. Nihai beton kaplaması az bir eksiğimiz kaldı, Kış şartları şu an müsaade ediyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli bir problemimiz kalmadığını söyleyebiliriz. Hedefimiz bu senenin sonu açmaktı. Ancak tünelde bazen ön görmediğimiz gelişmeler olabiliyor. Ummadığımız bir zeminle karşılaştığımız için küçük bir göçük oldu. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmadı. İnşallah 2026 yılının ilk yarısı içerisinde biz burayı bitirerek hizmete açmış olacağız ve Erzurum-Rize akışını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız. Zaten yaklaşık 7 bin 100 metrelik Kırık Tüneli’ni de bitirdiğimiz zaman önümüzde çok bir engel kalmamış olacak. Ve bura 196 kilometreyle Erzurum’u en kısa yol olan Ovit geçişiyle, Kırık geçişiyle, Dallıkavak geçişiyle inşallah Karadeniz’e, Rize’ye bağlamış olacağız. Arkadaşlarıma ben kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "2026 yılının ilk yarısı içerisinde tüneli hizmete açmış olacağız" 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "2026 yılının ilk yarısı içerisinde tüneli hizmete açmış olacağız" 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "2026 yılının ilk yarısı içerisinde tüneli hizmete açmış olacağız" 3

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "2026 yılının ilk yarısı içerisinde tüneli hizmete açmış olacağız" 4

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "2026 yılının ilk yarısı içerisinde tüneli hizmete açmış olacağız" 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 silah kaybolmuştu! Zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı: "İntihar etmek için aldım"12 silah kaybolmuştu! Zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı: "İntihar etmek için aldım"
Leyla Aydemir davasında süreç yeniden başlıyor, dava 16 Ocak’ta yeniden görülecekLeyla Aydemir davasında süreç yeniden başlıyor, dava 16 Ocak’ta yeniden görülecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.