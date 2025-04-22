Ülkücü grup Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelmiş! İlginç gelişmeyi kardeşi duyurdu: Nedeni belli oldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı geçirip hastaneye kaldırılmış, ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Önder'in çok sayıda ziyaretçisi oluyor. Kardeşi, Önder'in rahatsızlık geçirdiği gün ve hastaneye gelen ziyaretçiler hakkında açıklamalar yaptı.

"BİR GRUP ÜLKÜCÜ ARKADAŞ AĞABEYİME KAN VERMEK İÇİN GELMİŞ"

Tele1'e konuşan Ali Fuat Önder "Ben görmedim ama bir grup ülkücü arkadaş buraya gelip kan vermek istemiş. İkinci gün hastaneye gelmişler. Oysa hastane bunun önlemini almış. Kan ihtiyacımız olmadı ama sağ olsunlar" dedi.

'MUHSİN YAZICIOĞLU' DETAYI

Önder ayrıca "Yine Hakkari’den otobüslere araçlara doluşup gelenler olmuş. Hastaneye birileri gelip kardeşini görmek istediklerini söyledi. Beni çağırdılar. Yaşlı biriydi. Benimle tokalaştı. Aslen Trabzonlu olduğunu söyledi. Buraya yakın olduğunu ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amirliğini yaptığını söyledi. Mamak yıllarında 12 Eylül döneminde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ağabeyim aynı cezaevinde kaldı. Birbirlerine karşı inanılmaz sevgi ve saygıları vardı" diye konuştu.

"DOKTOR ABİDİN'İ ARA"

Öte yandan Ali Fuat Önder, olay günü ağabeyinin yanında bir gazetecinin bulunduğunu ve Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirdiğini anladığında gazeteciden telefonundaki Abidin isimli bir doktoru aramasını istediğini şöyle anlattı:

“Bir gazeteci arkadaşla evdeler. Abim hissediyor. Yanındakine ‘Galiba ben kalp krizi geçiyorum. Doktor çağır. Rehberimde doktor Abidin var’ diyor. Arkadaşı doktoru arıyor, tabii hastaneden de ekip geliyor. Doktor, ekip ile iletişime geçiyor. Ambulans geldiğinde bilinci açık. Ambulansta bilinç gidiyor. Orada kalp duruyor. Geri döndürüyorlar.”

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, dün İstanbul Florence Nightingale Hastanesi önünde Önder'in sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. AA'nın aktardığına göre; Önder'in yoğun bakım ünitesinde 6. gününde olduğunu ve hayati tehlikesinin hala çok yüksek riskleriyle birlikte devam ettiğini belirten Çiftçi, "Hastamız Sayın Sırrı Önder'e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından toraksın açılması işlemi yapılmıştır ve açıldığında ameliyat yerimizde herhangi bir kanamanın olmadığı, herhangi bir enfeksiyonun olmadığı ve cerrahi alanların temiz olduğu görülmüştür. Farklı olarak, ameliyatın ilk yapıldığı gün sağ kalbin kasılmadığını ifade etmiştik, sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. O günden beri hastamızın hemodinamisi stabil, tansiyonu iyi, arter trasesi güzel ve tabii ki tama yakın olmasa da sağ kalp kasılmaya başlamıştır ve belirgin bir fark vardır." ifadelerini kullandı.

Önder'in dün cerrahi drenlerinde bir miktar kanama olunca ikinci bir revizyon işleminin daha yapıldığını aktaran Çiftçi, cerrahi alanların tamamen temiz olduğunu, sadece göğüs kemiğindeki dikişlerin altında bir miktar kanama gördüklerini ve bunların da cerrahi tekniklerle gayet güzel kapatıldığını anlattı.

Hastanın şu an hemodinamisinin stabil ve tansiyonunun iyi olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ancak ECMO desteği ve inotrop desteği devam etmektedir. Fakat hastamızın nörolojik durumuna gelince biliyorsunuz ilk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Hastamızın nörolojik değerlendirmeleri hala devam etmekte. Beyin kan akımı iyi durumda ama diğer nörolojik çalışmaları devam etmekte. Bu açıdan hastamız nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi endişelendiriyor. Hastamızı son derece yüksek riskli buluyoruz. Bu yüzden ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Hepimiz lütfen sabırlı olalım ve hep birlikte çalışmalarımıza devam edelim, hep birlikte bekleyelim."

Çiftçi, Önder'i uyutma süresiyle ilgili soruyu "Uyutma süremizle ilgili 10 ile 40 gün yanlış anlaşıldı. ECMO'nun kalabilme süresi 10 gün de olabilir, 40 gün de olabilir. Hastanın ihtiyacına bağlı, yoğun bakımdaki hocalarımızla birlikte vereceğimiz karar bu." diye yanıtladı.

"ÖNÜMÜZDE HALA DAHA UZUN BİR YOL VAR"

Önder'in ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Sağbaş, Önder'in yeniden kalp krizi geçirme riskinin bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine, ilk ameliyatta sağ kalp krizi olduğunu, özellikle kalbin sağ tarafının etkilendiğini ve bundan dolayı da ECMO desteği alındığını söyledi.

Cumartesi günü gerçekleştirilen işlemin planlı olduğunu kaydeden Sağbaş, şu bilgileri verdi:

"Biz göğsün cilt, cilt altını kapattık, kemiği kapatmamıştık, kalbin biraz ödemli olmasından dolayı. Bu planlı bir işlemdi, yaptık. Açtığımızda gördük ki aslında bizim için de sürpriz oldu, sağ kalp kısmi olarak kasılmaya başlamıştı. Bu aslında iyi haberdi. Kalbin etkilenmesi yavaş yavaş açıldığını gösteriyor, bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor aslında. Ama 'Tamam sağ kalp kasıldı artık ama hani solda da daha önce vardı kasılma, ECMO'yu sonlandıralım.' Hayır, hala daha kalp güçsüz, hala o vücudun dolaşımını üstlenebilecek kadar değil. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Desteğimiz devam ediyor. Kalbi destekleyici ilaçları azaltıyoruz. Şu an hemodinamik olarak iyi bir stabilite yakaladık. İç organların durumu iyi, böbrek iyi, karaciğer iyi. Daha önümüzde çok uzun yol var. Ama kalp açısından kısmi de olsa bir iyileşmeye gidişimizi söyleyebilirim."

Sağbaş, hemodinamik olarak kalp yönünden sürecin bekledikleri gibi gittiğini, bunun da doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu anlatarak, bir şeyin eksik kalmaması, atlanmaması için birçok hekimin de tedaviye katıldığını ve gidişatın kalp açısından iyi olduğunu dile getirdi.

Önder'in nörolojik durumunun belirsizliğini koruduğunu ve bu konuda net olarak bir şey söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Sağbaş, "Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Yapabildiğimiz görüntülemelerde de beyninde bir kan akımı gördük. Göz dibi muayenesi yapılıyor ama görüntüleme yapamayınca bunların hepsi bir muamma. Net olarak bir şeyi size söylememiz mümkün değil. Onun için ilk planda şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmayı istiyoruz. Ama ne zaman yaparız, nasıl yaparız onu bilemiyorum." diye konuştu.

Önder'e bir operasyon daha yapmayacaklarını, tekrar açılmamak üzere göğsünün kapatıldığını ve kanamasının olmadığını vurgulayan Sağbaş, aort damarının tekrar yırtılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, herhangi yeni bir yırtık ve kanama görmediklerini kaydetti.

Sağbaş, "Baypası da çalışıyor, konan aort grefti de gayet temiz, iyi, problem yok. Cerrahi alanlarda kanama yok, enfeksiyon bulgusu yok, nekroz yok, o yönden bir problem yok." dedi.

Önder'in ne zaman sağlığına kavuşacağına ilişkin soruya da Sağbaş, "Bir süre vermemiz mümkün değil. 'Bu gidişle biz şu gün ECMO desteğini kapatırız, bugün de solunum cihazından ayırırız.' Böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz. Onun için ancak günlük açıklamalar yapabiliriz. Ama önümüzde hala daha uzun bir yol var." karşılığını verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır