Uludağ'da rekor yoğunluk: 47 bin araç giriş yaptı

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 2 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde 0'ın altına düşmesi bekleniyor. Yoğun sisin etkili olduğu kayak merkezinde ziyaretçi akını ise hız kesmiyor. Pistler gün boyu dolup taşarken, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Uludağ'a akın ediyor.

Bursalıların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen kar tutkunlarını ağırlayan Uludağ, yoğun sezonlarından birini yaşıyor. Türkiye'nin ilk ve en büyük kış, doğa sporları merkezi olan Uludağ'da sezon, otellerde 19 Aralık'ta, kayak pistlerinde ise 29 Aralık'ta açıldı.

İstanbul'dan kış tatili yapmak için Uludağ'ı tercih eden Kılıç Arslan Gözelle, "Ortopedi doktoruyum İstanbul'da oturuyorum, Güzel ben daha öncesinde de geliyordum, birçok pistte kaydım ama kendim Kayseriliyim bana sorarsanız bir Erciyes etmez. İstanbul'da oturuyorum iki saatte kendi aracımla geldim, buraya gelmek isteyenler için önerim dört mevsim değil direkt kış lastiği ile gelmelerini tavsiye ediyorum çünkü jandarma kontrolleri oluyor çünkü. Normalde her sene aynı yoğunluk vardı ama bu sene bence de biraz farklı" ifadelerine yer verdi.

İnsanların bir şekilde eğlenmek istediğini ve bunun için Uludağ kayak merkezini kendilerine yakın gördüklerini ifade eden Neriman Bekçi ise "İstanbul'dan geliyorum, buraya ilk kez geldim, Türkiye'nin kış cenneti Bursa'yı ziyaret etmeye geldik, umarım eğlenceli olacak. Bu yoğunluğu aslında birazcık psikolojik olarak görüyorum, çünkü insanlar bir şekilde eğlenmek istiyor, bizde eğlenmek için geldik" şeklinde konuştu.

ULUDAĞ KENDİ REKORUNU KIRDI

Uludağ'da otellerin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı, misafirhaneler ise tam kapasite hizmet verdi. Otellerde konaklayan ziyaretçilere ek olarak günübirlik tatilcilerle birlikte bölgede yoğunluk zirve yaptı. 15 günlük sömestr tatili boyunca yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırladı.

Sömestr döneminde toplam 230 bin tatilci Uludağ'ı ziyaret etti. Tatil süresince Milli Park gişelerinden 47 bin 467 araç geçiş yaptı. Araçların 43 bin 57'si otomobil, 2 bin 808'i minibüs, 614'ü midibüs, 912'si otobüs ve 74'ü motosiklet olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde ise 35 bin 732 araç geçişi gerçekleşmişti. Bu verilerle birlikte Uludağ, sömestr döneminin en yoğun sezonlarından birini geride bıraktı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır