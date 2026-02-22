HABER

Uludağ’ın zirvesindeki donmuş Türk Bayrağını dağcılar değiştirdi

Uludağ’ın zirvesi olan 2 bin 543 metrelik yüksekliğe tırmanan dağcılar, kar ve tipiden donmuş olan Türk Bayrağını temizleyerek yerine yenisini astı.

Uludağ’da hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü tırmanışta 7 kişilik ekip, karla kaplı parkurda zaman zaman sert rüzgârla da mücadele etti. Yoğun kar örtüsü ve dondurucu soğuğa rağmen zirveye ulaşan ekip, 2 bin 543 metrenin ölçüldüğü zirvedeki Türk Bayrağı noktasına ulaştı. Ayak İzi Dağcılık Spor Kulübü sporcuları ve Rıza Topkül, tipi sebebiyle yıpranmış ve karla kaplı olan Türk Bayrağını değiştirdi.
Görüş mesafesinin düşük olduğu, yaklaşık 5 saat süren tırmanışın ardından geri dönen ekip, bembeyaz karlar üzerinde Türk Bayrağının dalgalanmasının mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Uludağ
