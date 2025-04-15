Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon! 10'u kırmızı bültenle aranan çok sayıda isim gözaltına alındı... 13 milyar liraya el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Orkinos-Bulut operasyonuna yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Operasyon detaylarını canlı yayında paylaşan Yerlikaya, 10'u kırmızı bültenle aranan 234 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

13 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyon kapsamında 13 milyar liralık mal varlığına da el konulduğunu aktardı.

ÜST DÜZEY SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Hedefteki şahısların 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 321 bin maddeden sorumlu olduğunu aktaran Bakan Yerlikaya, "9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı, 10'u kırmızı bültenle aranıyordu" dedi.

OPERASYON TÜRKİYE İLE 5 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, "MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el koyduk. Ekiplerimiz 8 ay boyunca büyük bir titizlik içinde yürüttüler. Türkiye ile 5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sınır tanımadığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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