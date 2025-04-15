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Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon! 10'u kırmızı bültenle aranan çok sayıda isim gözaltına alındı... 13 milyar liraya el konuldu

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Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uluslararası suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildiğini aktardı. Orkinoks-Bulut operasyonunda 10'u kırmızı bültenle aranan 234 kişinin gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya "13 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. 5 ülkedeki zehir tacirlerine ağır bir darbe vurduk" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Orkinos-Bulut operasyonuna yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Operasyon detaylarını canlı yayında paylaşan Yerlikaya, 10'u kırmızı bültenle aranan 234 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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13 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyon kapsamında 13 milyar liralık mal varlığına da el konulduğunu aktardı.

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ÜST DÜZEY SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Hedefteki şahısların 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 321 bin maddeden sorumlu olduğunu aktaran Bakan Yerlikaya, "9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı, 10'u kırmızı bültenle aranıyordu" dedi.

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OPERASYON TÜRKİYE İLE 5 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, "MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el koyduk. Ekiplerimiz 8 ay boyunca büyük bir titizlik içinde yürüttüler. Türkiye ile 5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sınır tanımadığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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