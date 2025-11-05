HABER

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli midesinde uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri’de uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryenin midesinde 50 adet kapsül şeklinde 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.R.’yi (27) gözaltına alan ekipler, şahsı hastane muayenesine götürdü.

Şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde, mide kısmında bulunduğu tespit edilen 50 adet kapsül şeklinde toplam 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.Kaynak: İHA

