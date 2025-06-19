HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ümit Özdağ'dan çarpıcı Demirtaş çıkışı! "Aynı haklara sahip olmamız gerekir"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliye edilmesinin ardından gündem olan açıklamalarda bulundu. Özdağ, 2016 yılından beri cezaevinde olan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşı olduğum için ben hangi haklara sahipsem onunda aynı haklara sahip olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Ümit Özdağ'dan çarpıcı Demirtaş çıkışı! "Aynı haklara sahip olmamız gerekir"

Özdağ, "Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçesiyle 21 Ocak’ta tutuklanmıştı. 17 Haziran’daki duruşmada tahliye edilmişti. 7 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Özdağ’a 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Özdağ, katıldığı bir programda 2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

demirtaş

"BENİMLE AYNI HAKLARA SAHİP OLMASI GEREKİR"

Özdağ'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Demirtaş'la ilgili 'Ne düşünüyorsunuz?' diye soranlar oluyor. Demirtaş'a da cumhuriyetin hukukun bütün yurttaşlara uygulandığı gibi adil yargılanma çerçevesinde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ben, Demirtaş ve temsil ettiği zihniyetle politik olarak mücadele ettim ve mücadele etmeye devam edeceğim hayatımın sonuna dek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşı olduğum için ben hangi haklara sahipsem onunda aynı haklara sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Hakkında bir karar var. O karar 1 seneden beri yazılmıyormuş. Bu olmaz. Esas hakkındaki bir mütalaanın 1 seneden beri yazılmaması... Bu onun hakkının ihlali değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetin devlet olarak kendi saygınlığıyla ilgili bir mesele."

Screenshot_4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor! 4 vali acil olarak toplandıTürkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor! 4 vali acil olarak toplandı
Dünya diken üstünde! Yeni cephe mi açılıyor: O ülkeler harekete geçti... Sınırlara asker ve tank yığıldıDünya diken üstünde! Yeni cephe mi açılıyor: O ülkeler harekete geçti... Sınırlara asker ve tank yığıldı

Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Ümit Özdağ Zafer Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkeze çekilen eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: "Mustafa Kemal, Talat, Enver..."

Merkeze çekilen eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: "Mustafa Kemal, Talat, Enver..."

Kim 'ölüm fabrikası' için talimat verdi, uydu görüntülerine yansıdı

Kim 'ölüm fabrikası' için talimat verdi, uydu görüntülerine yansıdı

Emekli promosyon ödemesinde güncelleme! Banka banka belli oldu

Emekli promosyon ödemesinde güncelleme! Banka banka belli oldu

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

MSB, İsrail uçaklarının 'sınır ihlali' iddiasını yalanladı

MSB, İsrail uçaklarının 'sınır ihlali' iddiasını yalanladı

Ümit Özdağ'dan çarpıcı Demirtaş çıkışı! "Aynı haklara sahip olmamız gerekir"

Ümit Özdağ'dan çarpıcı Demirtaş çıkışı! "Aynı haklara sahip olmamız gerekir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.