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Ümraniye’de korkunç kaza: Otomobil aşağı uçtu paramparça oldu!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
17.02.2025 07:20
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Ümraniye’de, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobilinin viyadükten aşağıya düşmesine neden oldu. Kaza, gece saat 00.30 sularında Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda yaşandı. Detaylar haberimizde...

Ümraniye’de korkunç kaza: Otomobil aşağı uçtu paramparça oldu!

Ümraniye'de gece saat 00.30 civarında, Eren B. adlı sürücünün kullandığı otomobil, kaygan zemin nedeniyle yolun kontrolünü kaybetti.

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BARİYERLERE ÇARPIP VİYADÜĞE DÜŞTÜ

Sürücü Eren B., aracıyla yol alırken kaygan zemin sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk etapta yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, ardından kontrolsüz bir şekilde viyadüğün kenarındaki boşluğa düşerek büyük bir kazaya yol açtı. Kazanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Eren B. yaralandı.

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ARAÇTA SIKIŞTI!

Olay yerine hızla ulaşan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, Eren B.’yi otomobilin içinden çıkarabilmek için uzun bir süredir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda, Eren B. güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı.

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SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU

Eren B. ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan ilk kontrollerin ardından sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye kaza trafik kazaları
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