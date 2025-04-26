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Ümraniye'de sokak ortasında kadın cinayeti! Başından silahla vurup öldürdü...

Ümraniye'de bir kadın sokakta başından vurularak öldürüldü. Şüphelinin olayın ardından teslim olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de sokak ortasında kadın cinayeti! Başından silahla vurup öldürdü...
Çiğdem Sevinç

Olay, saat 22.45 sıralarında Finanskent Mahallesi, 3125. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokak ortasında başından vuruldu.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

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ŞÜPHELİ ŞAHIS TESLİM OLDU

Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüphelinin teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Ümraniye silah
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