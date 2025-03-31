HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üniversite öğrencisi Büşra sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Üniversite öğrencisi Büşra sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
31.03.2025 13:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da, evinde, sevgilisi üniversite öğrencisi Büşra Cin'in (24) ölü bulunduğu Özcan Korkmaz (29), tutuklandı.

Üniversite öğrencisi Büşra sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde, Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, önceki gün sevgilisi Özcan Korkmaz'ın evine gitti. Korkmaz ile Cin arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

UNIVERSITELI-BUSRANIN-OLUMUNDE-SEVGILI_637403_188783

Tartışma sonrası Korkmaz evden çıktı. Dün saat 07.00 sıralarında eve dönen Korkmaz, polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cansız bedeni, otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

UNIVERSITELI-BUSRANIN-OLUMUNDE-SEVGILI_637401_188783

Olaya ilişkin Özcan Korkmaz gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Korkmaz, tutuklandı.

UNIVERSITELI-BUSRANIN-OLUMUNDE-SEVGILI_637399_188783

Öte yandan, otopsi işlemi tamamlanan Büşra Cin'in cenazesinin de Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
'Silivri' çıkışı! "Hizbullahçıları değil, gençleri serbest bırakın"'Silivri' çıkışı! "Hizbullahçıları değil, gençleri serbest bırakın"
Mahir Polat taburcu edildi, cezaevine yeniden gönderildiMahir Polat taburcu edildi, cezaevine yeniden gönderildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın öğrenci üniversite sevgili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Volkan Konak'in eşi Selma Konak acı haberle yıkıldı! Hastane önünde yürek yakan anlar...

Volkan Konak'in eşi Selma Konak acı haberle yıkıldı! Hastane önünde yürek yakan anlar...

Acı haberi cezaevinde alan İmamoğlu'ndan duygusal paylaşım

Acı haberi cezaevinde alan İmamoğlu'ndan duygusal paylaşım

Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti 11 yıl sonra ortaya çıktı

Bayram günü evleri alev aldı! "Çocuklarımı ölüme kaldırdım"

Bayram günü evleri alev aldı! "Çocuklarımı ölüme kaldırdım"

Banka görevlisi kılığında 6 milyon TL dolandırmışlar

Banka görevlisi kılığında 6 milyon TL dolandırmışlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.