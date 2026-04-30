Üniversite okumak isteyen kız, babası ve amcası tarafından darbedilerek kaçırıldı

Sivas'ta herkesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. 19 yaşındaki A.I., üniversite okumak istediği için ailesinin baskısına ve şiddetine maruz kaldı. Baskıya dayanamayıp şehri terk edip Alanya'ya giden kız ailesinden şikayetçi oldu. Aile üyeleri kızı ikna edip geri döndürdü. Güvenliği için dayısının evinde kalmaya başlayan genç kız iddialara göre babası ve amcası tarafından darbedilerek kaçırıldı. Annenin de kaçırılma olayına yardım ettiği öne sürüldü.

Melih Kadir Yılmaz

Olay, Pazartesi gece saatlerinde Sivas Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre 19 yaşındaki A.I üniversite sınavına hazırlanmak istediği için aile büyüklerinden baskı görmeye başladı.

GENÇ KIZ BASKIYA DAYANAMADI, ŞEHRİ TERK EDEREK AİLESİNİ ŞİKAYET ETTİ

19 yaşındaki genç kızın okumasını istemeyen bazı aile üyeleri A.I'ya baskı göstermeye başladı. Baskı ve şiddetin dozu gün geçtikçe artarken, genç kız çareyi şehri terk etmekte buldu. Baskıya ve şiddete dayanamayan A.I., Alanya’ya kaçarak güvenlik güçlerine sığınmış ve ailesi hakkında şikayette bulunmuştu.

"HER ŞEY DÜZELECEK" DİYEREK İKNA ETTİLER

Bizim Sivas adlı yerel sitede yer alan habere göre aile üyeleri yaşanan olaydan sonra genç kızı şikayetinden vazgeçirmek için girişimlerde bulundu. Aile üyeleri "Her şey düzelecek" diyerek ikna ettikleri kızlarını tekrar Sivas'a getirdi.

ANNE KAPIYI AÇTI, BABA VE AMCA KIZI DARBEDEREK KAÇIRDI

Güvenliği için dayısının yanında kalmaya başlayan A.I., amcası ve babası tarafından kabusu yaşadı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre kızın annesi, kızın babasına ve amcasını A.I.'nın kaldığı eve aldı. Baba ve amca kızı darbederek evden çıkardı. Kızın bağırmasını engellemek isteyen baba ve amca A.I.'nın ağzını kapattı.

ARACA BİNDİRİP HIZLA KAÇTILAR

A.I. direnmesine rağmen zorla sürüklenerek araca bindirildi. Araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Kızın nereye götürüldüğü henüz bilinmezken olayla ilgili belirsizlikler de sürüyor.

