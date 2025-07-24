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Ünlü beslenme uzmanı uyardı: Kahvaltıda kesinlikle yenmemesi gereken meyveler…

Beslenme uzmanı Nichola Ludlam-Raine, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi meyvelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bazı popüler meyvelerin besin değeri düşük olduğu için sabah öğünlerinde tercih edilmemesi gerektiğini belirten uzman, özellikle kavun ve karpuzun listenin en altında yer aldığını vurguladı. Peki, kahvaltıda hangi meyveler sağlıklı? İşte detaylar haberimizde...

Ünlü beslenme uzmanı uyardı: Kahvaltıda kesinlikle yenmemesi gereken meyveler…
Sedef Karatay

Beslenme uzmanı ve yazar Nichola Ludlam-Raine, kahvaltıda tercih edilmemesi gereken meyveleri sıraladı. 18 popüler meyveyi vitamin, mineral, lif ve doğal şeker içeriğine göre değerlendiren uzman, bazı meyvelerin besin değerinin düşük olduğunu belirtti.

Ünlü beslenme uzmanı uyardı: Kahvaltıda kesinlikle yenmemesi gereken meyveler… 1

ÖZELLİKLE BU HASTALIKLARI OLANLAR DİKKAT!

Ludlam-Raine, “Meyveler fruktoz içerir ve lif sayesinde kan şekerini dengeleyebilir. Ancak diyabet veya insülin direnci olanlar porsiyonlara dikkat etmeli” dedi. Kahvaltıda her gün tüketilmemesi gereken meyveler arasında kavun ve karpuz listenin sonunda yer aldı.

Ünlü beslenme uzmanı uyardı: Kahvaltıda kesinlikle yenmemesi gereken meyveler… 2

BESLENME UZMANI AÇIKLADI

Kavun: 5 üzerinden 1 puan. C vitamini ve bazı türlerinde A vitamini içeriyor ancak lif ve besin değeri açısından zayıf.

Karpuz: Yine 1 puan. Düşük kalorili olsa da besleyici değil.

Ananas: 2 puan. C vitamini ve bromelain enzimi içeriyor ancak yüksek şeker ve asidik yapısı diş etlerini tahriş edebilir.

Muz ve Üzüm: 3 puan. Muz, potasyum, B6 vitamini ve lif açısından iyi bir kaynak. Kalp sağlığına ve enerjiye katkı sağlıyor.

Ünlü beslenme uzmanı uyardı: Kahvaltıda kesinlikle yenmemesi gereken meyveler… 3

KAHVALTIDA TERCİH EDİLMESİ GEREKEN MEYVELER

Ludlam-Raine’e göre kahvaltıda en sağlıklı meyveler:
5/5 Puan: Portakal, kivi, böğürtlen çeşitleri (çilek, ahududu, yaban mersini). Antioksidan, lif ve vitamin zengini bu meyveler, inflamasyonu azaltarak hücre hasarını önlüyor.

4/5 Puan: Armut, elma, greyfurt, mango.

Ünlü beslenme uzmanı uyardı: Kahvaltıda kesinlikle yenmemesi gereken meyveler… 4

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE DİKKAT

Uzman, C vitamini eksikliğinin hastalık riskini artırdığını vurgulayarak portakal, kivi ve çilek tüketiminin hastalık süresini yarıya indirebileceğini belirtti.

Ünlü beslenme uzmanı uyardı: Kahvaltıda kesinlikle yenmemesi gereken meyveler… 5

Kahvaltıda renkli ve besleyici meyveler tercih ederek hem enerjiyi artırmak hem de bağışıklığı güçlendirmek mümkün. Ancak her meyvenin eşit derecede sağlıklı olmadığını unutmayın!

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