Ünlü sunucu, Bodrum’da hastaneye kaldırıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanan televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, özel bir hastanede tedavi altına alındı.Uzun yıllar televizyon ekranlarında görev yapan Reha Muhtar’ın, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Bodrum’daki özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Uzun yıllar televizyon ekranlarında görev yapan Reha Muhtar’ın, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Bodrum’daki özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi. Doktorlar tarafından yapılan kontrollerin ardından Muhtar’ın kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Hastanede gözetim altında tutulan Muhtar’ın sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği öğrenilirken, ailesi de Bodrum’a hareket etti.

Muhtar’ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum’a geldiklerini belirterek sevenlerinden dua istedi. Uğur paylaşımında, "Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımızın babalarının yanında olmaları ve sağlık durumunu takip etmeleri için Bodrum’a doğru yola çıktık. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Reha Muhtar’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

