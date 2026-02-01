Ünlü zincir restoranda yedikleri tost sonrası hastaneye kaldırıldılar! İnceleme başlatıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Fatih Çolak (43) ile eşi Leman Banu Çolak (44), Yomra ilçesinde faaliyet gösteren MADO isimli zincir restoranda yedikleri tost sonrası mide bulantısı ve rahatsızlık şikâyetleri yaşadı. Hastanede yapılan kontrollerde çiftin gıda zehirlenmesi geçirdiği tespit edildi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Çolak ailesinden Leman Banu Çolak, rahatsızlığının yeniden artması üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan Çolak, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Çolak ailesi, ilgili kurumlara şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince işletmede inceleme başlatıldı. Yapılan denetimlerde, restoranda son tüketim tarihi geçmiş ürün kullanıldığı tespit edildi.

"SON TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN TESPİT EDİLDİ"

Bakanlık tarafından Fatih Çolak'a yapılan yazılı geri dönüşte, gıda güvenliğine ilişkin denetimlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlgili kayıtlı başvurunuza istinaden 28 Ocak 2026 tarihinde işletmede resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde iş yerinde son tüketim tarihi geçmiş ürün tespit edilmiş olup, işletmeye gerekli yasal işlemler uygulanmıştır."

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır