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UNRWA: Gazze'ye üç haftadan uzun bir süredir insani yardım girmedi

27.03.2025 23:17
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'ye üç haftayı aşkın bir süredir insani yardım girmediğini ve bunun, savaşın başından bu yana yardım girişi olmadan geçen en uzun süre olduğunu belirtti.

UNRWA: Gazze'ye üç haftadan uzun bir süredir insani yardım girmedi

Lazzarini yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de açlığın ve hastalıkların yayılma riskinin arttığını ve İsrail bombardımanının devam ettiğini kaydetti.

Lazzarini, "Gazze'ye üç haftadan uzun bir süredir hiçbir insani yardım girmedi. Bu, Gazze'nin savaşın başından bu yana yardımsız geçirdiği en uzun süre. Babalar, çocuklarına yiyecek bulamıyor, hastalar ise ilaç. Gazze'de fiyatlar da fahiş bir şekilde artmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen hafta son 1,5 yılın en kanlı günleri yaşandı." ifadesini kullanan Lazzarini, bu süre zarfında Gazze'de İsrail'in açtığı ateş sonucu 8 ajans çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Lazzarini, geçen hafta aralarında kadın ve çocukların olduğu 500'den fazla kişinin öldürüldüğünü, İsrail'in çıkardığı tahliye emirleri nedeniyle 140 binden fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

UNRWA Genel Komiseri, ablukanın kaldırılması, insani yardım ve ticari malzeme girişinin yeniden başlaması, bombardımanın durması ve ateşkesin yeniden başlatılması çağrısını yineledi.

İsrail Yüksek Mahkemesi bugün, Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşirken yardım girişine izin verilmesinin talep edildiği dilekçeleri oy birliğiyle reddetmişti. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Gazze
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