Beyin kendini belli aralıklarla düzenleyen bir organdır. Tekrarlanmadığı zaman bazı bilgiler ya da anılar beyinden çıkabilir çünkü beyin bunların önemini yitirdiğini düşünerek hafızadan temizler. Böylece unutma durumu gerçekleşir. Ancak unutmak bazen farklı başka hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabilen bir durum olarak kendini gösterebilmektedir.

Unutkanlık neden olur?

İnsan hafızasında depolanmış olan bilgiler ve anılar, belli aralıklarla tekrarlanmadığı ya da hatırlanmadığı zaman meydana gelen uzun ya da kısa süreli unutma durumu bazen çok tehlikeli bir durumun habercisi bazen de kişinin günlük yoğunluğu ile ilgili oluşmuş bir durum olabilir. Ancak unutma durumu çok fazla olduysa ve hafızada ciddi hasarların meydana gelme durumu söz konusu ise mutlaka en kısa zamanda uzman bir doktora danışılması gerekebilir. Özellikle Alzheimer ve demans hastalıklarının ilk belirtileri unutkanlıktır. Unutkanlık durumunun meydana gelmesine neden olan diğer bazı durumlar ise şunlardır:

Uyku düzensizliği

Mineral eksikliği

Vitamin eksikliği

Beyinde oluşan enfeksiyonlar, iltihaplar, kan pıhtıları ya da tümörler

Düşme ya da kaza sonucu oluşan travmalar ya da beyin sarsıntıları

Bazı ilaçların yan etkisi

Susuzluk sorunu

Aşırı alkol tüketimi

Depresyon süreci

Tiroid problemleri

Stres

Unutkanlığa iyi gelen ve hafızayı güçlendiren 5 besin nedir?

Unutkanlık sorunu ile başa çıkmanın çeşitli yolları vardır. Eğer unutkanlık durumu ciddi bir hastalığa bağlı olarak meydana gelen bir belirti değilse önüne geçebilmek için bazı yöntemler uygulanabilmektedir. Halk arasında en çok bilinen ve uygulanan unutkanlık önleyici durumlar şunlardır:

Yapılacaklar listesi oluşturmak

Görev planları ve iş listesi yapmak

Günlük rutinler oluşturmak

Günde 8 saat uyku uyumak

Kaliteli vakit geçirmek

Zihni ve bedeni çalıştıracak etkinlikler yapmak

Düzenli yürüyüş yapmak

Meditasyon yapmak

Alkol tüketimini azaltmak ya da hiç alkol tüketmemek

Doğru beslenmek

Beslenme şekli de unutkanlık durumunun önüne geçebilmek için önemli bir yöntemdir. Doğru beslenerek ve hafızayı güçlendirecek besinler tüketmek unutkanlığa karşı önemli bir çözüm yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Hafızaya iyi gelen besinlerin başında şu 5 besin gelmektedir:

Balık

Zerdeçal

Yeşil yapraklı sebzeler

Kakao

Yumurta

Bunlar dışında kemik suyunun, yaban mersininin de unutkanlığa karşı güçlü etkileri olduğu ve hafızayı güçlendirdiği bilinmektedir. Omega 3 yağ asidi de hafızayı güçlendirici özelliğe sahip olduğu için beyin gücünü arttırma konusunda etkili olarak kabul edilmiştir.