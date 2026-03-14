Ürdün, son bir haftada İran'dan atılan 79 füze ve İHA’yı engelledi

Ürdün ordusu ile Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan ortak açıklamada, söz konusu saldırıların savaşın ikinci haftasında gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "İran’dan Ürdün topraklarına doğrudan 85 füze ve İHA fırlatıldı ve bunlar ülkedeki hayati hedefleri hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ürdün Hava Kuvvetlerinin 79 füze ve İHA'yı engellediği, ancak savunma sistemlerinin 5 İHA ve bir füzeyi durduramadığı, söz konusu unsurların ülke topraklarına düştüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu olaylar sonucu 9 kişinin yaralandığı ve gerekli tedavinin ardından hastaneden taburcu edildikleri belirtildi.

⁠ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA