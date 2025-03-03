Üreme sezonu başladı, Aydın'da av sezonu kapandı! Uymayanlara idari para cezası uygulanacak

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 2024-2025 av dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararıyla ülke genelinde 2 Mart itibarı ile kapandığını duyurdu.

"ÜREME DÖNEMLERİ BAŞLANDIĞINDAN AVLANANLARA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEKTİR"

Yapılan açıklamada, "İlgili Kanun uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri dikkate alınarak av sezonu 2.03.2025 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanmıştır. 2.03.2025 tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme dönemleri başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar olan dönemde ülke genelinde avlama faaliyeti sona ermiştir. Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu dönemde toplumun tüm kesimlerinin doğal ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekmektedir. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararında yasaklanan fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası verilecek ayrıca av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedelleri talep edilecektir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)