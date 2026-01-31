HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Urla’da önlem alınmadan yapılan temel kazısı faciaya neden oluyordu

İzmir’in Urla ilçesinde önlem alınmadan başlatılan temel kazısı, çevredeki yapı ve yolu kullanılamaz hale getirdi.

Urla’da önlem alınmadan yapılan temel kazısı faciaya neden oluyordu

İzmir’in Urla ilçesinde önlem alınmadan başlatılan temel kazısı, çevredeki yapı ve yolu kullanılamaz hale getirdi. Sıra Mahallesi Soğanlı Sokak’ta sürdürülen inşaat çalışmaları sırasında, inşaat alanına komşu taşınmazlarda derin çatlaklar oluşurken, yol büyük bir gürültüyle çöktü.
İddiaya göre, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan başlatılan kazı çalışması sonrası yaşanan hasarın ardından inşaat firması, kazı alanının çevresine serpme beton döktü. Yağışların yapılara daha fazla zarar vermemesi için ise naylon brandalarla geçici önlem alındığı görüldü. Mahalle sakinleri, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu savundu.
Evinde ciddi hasar oluşan 42 yaşındaki Tuncay Dolu, kazı çalışmasının yağışlı havalarda yapılmaması konusunda firmayı uyardıklarını ancak dikkate alınmadıklarını belirtti. Dolu, evinde oluşan çatlaklar nedeniyle ailesiyle birlikte büyük korku yaşadıklarını söyledi.
Eşi, iki çocuğu ve anne-babasıyla aynı evde yaşadığını ifade eden Dolu, yaşadıkları endişeyi şu sözlerle anlattı:
"İnşaat çalışmalarından dolayı evimde derin çatlaklar oluştu. Korkudan evimizde rahat yatamıyoruz. Yağmurdan sonra yol çöktü. Evdeki çatlaklar temel kazısından sonra meydana geldi. Bize ‘yol çöktüğü için çatlaklar oldu’ diyorlar ama hepsi kazıdan sonra yaşandı. Babam koah, annem şeker hastası. Hepimiz tek bir odada yatıyoruz. Binanın çökmesinden korkuyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz."
Mahalle sakinleri, yaşanan olayın can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Yetkililerin bölgede inceleme yapması bekleniyor.

Urla’da önlem alınmadan yapılan temel kazısı faciaya neden oluyordu 1

Urla’da önlem alınmadan yapılan temel kazısı faciaya neden oluyordu 2

Urla’da önlem alınmadan yapılan temel kazısı faciaya neden oluyordu 3

Urla’da önlem alınmadan yapılan temel kazısı faciaya neden oluyordu 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer'de film gibi kurtarma! Araç denize düştü, balıkçı yüzerek yardıma geldiSarıyer'de film gibi kurtarma! Araç denize düştü, balıkçı yüzerek yardıma geldi
Okulların açılacağı sabaha kar yağışı uyarısı!Okulların açılacağı sabaha kar yağışı uyarısı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Urla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.