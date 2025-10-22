HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ürünlü’de iki kaçak yapı yıkıldı!

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Ürünlü Mahallesi’nde fabrika olarak kullanılan 550 ve 650 metrekarelik iki kaçak yapıyı yıkarak kullanılamaz hale getirdi.Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Ürünlü’de iki kaçak yapı yıkıldı!

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Ürünlü Mahallesi’nde fabrika olarak kullanılan 550 ve 650 metrekarelik iki kaçak yapıyı yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

Ürünlü’de iki kaçak yapı yıkıldı! 1

Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, son olarak Ürünlü Mahallesi’nde iki kaçak yapıyı yıktı. Ekiplerin yaptığı tespitlerde, söz konusu yapıların fabrika olarak kullanıldığı belirlendi. Biri 550 metrekare, diğeri ise 650 metrekare büyüklüğünde olan kaçak yapılar, Nilüfer Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yıkıldı.
Zabıta ve polis ekiplerinin kontrolünde gerçekleşen yıkım işlemlerinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Ürünlü’de iki kaçak yapı yıkıldı! 2

Ürünlü’de iki kaçak yapı yıkıldı! 3Kaynak: İHABu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’da çatı katında korkutan yangınBatman’da çatı katında korkutan yangın
Yaklaşık 60 yıldır bu mesleği yapıyor! Şaşırtan gerçeği ehliyetini yenilemek için gittiğinde öğrendiYaklaşık 60 yıldır bu mesleği yapıyor! Şaşırtan gerçeği ehliyetini yenilemek için gittiğinde öğrendi

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.