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Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca öldü, 3 kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca öldü, 3 kişi yaralandı

Eşme-Ulubey kara yolunda ilerleyen İ.K (66) yönetimindeki otomobil, İnay köyü yakınlarında karşı yönden gelen B.Ö (26) idaresindeki 64 LT 767 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan B.Ö (26) idaresindeki otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, B.Ö (26) idaresindeki otomobildeki Gülümser Arıkan'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücülerle, M.Ö (28) ve Mustafa Arıkan (55) ambulanslarla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen Gülümser Arıkan'ın eşi Mustafa Arıkan, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uşak kaza
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