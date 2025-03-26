HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uşak'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Uşak'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

26.03.2025 18:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta jandarma iş makinesiyle kaçak kazı yapan 6 kişiyi yakaladı.

Uşak'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Merkeze bağlı Sirge köyü dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarmanın kendilerine doğru geldiğini fark eden şüpheliler, 2 ayrı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Kaçan iki otomobil kovalamaca sonucu durduruldu, araçtaki 6 kişi gözaltına alındı.

Otomobillerdeki aramada ise 1 tabanca, tabancaya ait 46 mermi, yeşil reçeteye tabi 61 hap ele geçirildi.

Jandarma, tarihi eser aramak amacıyla iş makinesiyle yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur açıldığını belirledi.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Yol kenarında buldu, sahibine teslim ettiYol kenarında buldu, sahibine teslim etti
Tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti! Kenya, Kosova'yı resmen tanıdıTek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti! Kenya, Kosova'yı resmen tanıdı
Anahtar Kelimeler:
Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdi

CHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdi

Gündem olan paylaşım! Bir Cumhur İttifakı üyesi CHP'nin adayına oy vermiş

Gündem olan paylaşım! Bir Cumhur İttifakı üyesi CHP'nin adayına oy vermiş

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

"Camii duvarına pisleyenler..." MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş sözler

"Camii duvarına pisleyenler..." MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş sözler

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.