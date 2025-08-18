Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti: "Altın madenciliği yeraltında da bırakmadı"

Uşak'a içme suyu sağlayan Küçükler Barajı'ndaki su geçtiğimiz günlerde tamamen bitti. Cumartesi günü belediyeden yapılan açıklamada kente sadece saat 16.00-22.00 arasında su verileceği duyurulmuştu.

YILMAZ HEMŞEHRİLERİNE SESLENDİ: "YERALTINDA DA SU BIRAKMADILAR"

Eski MHP'li, İYİ Partili ve Merkez Bankası Durmuş Yılmaz duruma isyan etti. Yılmaz, sosyal medya paylaşımında "Ey suyun anavatanı Murat Dağı'nın eteklerinde susuz kalan 250 bin nüfuslu şehir,Uşak. Uşaklı yurttaş, bil ki yıllık 12 milyon m3 ten fazla tüketimi ile altın madenciliği sana yeraltında da su bırakmadı. Su ithal ederiz dersen ödeme yapacağın altınlar kasanda değil" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, maden firmasının su raporu ile sayıştay raporunun yer aldığı bir gönderiyi de yeniden yayınladı.

SAVAŞ: "ARTIK SU YOK"

Öte yandan eski Zafer Partisi İl Başkanı Hakan Savaş’ın gündeme getirdiği iddiaya göre; Sayıştay raporlarında Uşak Belediyesi’nin vatandaşlara yıllık faturalandırdığı su miktarı 11 milyon metreküp. Buna karşılık Tüprag Altın Madeni’nin kendi beyanına göre yıllık tüketimi ise 12 milyon metreküp.

Savaş da "Bu verilere göre günde 250 bin kişinin tükettiği su miktarını tek başına Tüprag Altın madeni tüketiyor. Artık su yok" diyerek isyan etti.