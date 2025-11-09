Uşak’ta midelerinde eroin taşıyan iki şüpheli tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde durumundan şüphelenilen iki kişiyi durdurdu. Şüpheliler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramanın ardından hastaneye götürülerek iç beden muayenesine tabi tutuldu.

Yapılan kontrollerde, şüphelilerin midelerinde 145 kapsül içerisine gizlenmiş toplam 1 kilo 100 gram eroin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır