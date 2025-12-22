HABER

Uşak’ta yolcu taşıyan midibüs yan yattı: 5 yaralı

Uşak’ta yolcu taşıyan midibüsün yan yatması sonucu 5 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ulubey ilçesine bağlı Akkeçili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (48) yönetimindeki 64 SK 066 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yattı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince midibüste yolcu konumunda bulunan M.K. (17), B.Ü. (20), D.K. (18), G.T. (18) ve Ş.E.Ş. (20) Uşak’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yarıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sürücü S.K. jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, midibüsün Uşak-Eşme arası yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi. Kaynak: İHA

