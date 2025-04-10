Üsküdar Belediye Meclisinde AK Parti ve MHP'li üyeler salonu terk etti

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı konuşmaların ardından 2024 yılı faaliyet raporu görüşüldü.

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP yönetiminin kalan 4 yıllık döneminde de ilçede herhangi bir faaliyette bulunmayacağına inandığını söyleyen Gültekin, "Toplama kadrolarla, belediyeye navigasyonla gelen kayyumlarla Üsküdar için hiçbir iş üretemeyeceğinizi biliyorum. En azından size emanet edilenlere sahip çıkın, şu kurulu düzeni idare edin diye dostane uyarıyorum. Tahrip etmeyin, şu güzelim Üsküdar'ımıza gölge etmeyin." ifadelerini kullandı.

Faaliyet raporu sunumu için kürsüye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise Gültekin'in konuşmasının herhangi bir veriye dayanmadığını, yalan ve hamaset içerdiğini söyledi.

Sunumunda, dönemlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatan Dedetaş, şöyle konuştu:

"'Geldiler, kaynakları tüketiyorlar' şeklinde varsayımlarda bulunulmuştu. 2024'te toplam 37 gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. Biz göreve geldikten sonra 210 milyon liralık satış gerçekleşti. Bizi 'Üsküdar'ı satıyor.' diye suçlayan akıl, biz göreve gelmeden önceki 3 ayda bizden fazla satış gerçekleştirmişti. 2025'te de gayrimenkul satışlarımız sürecek. Kampanya döneminde verdiğimiz sözlerin yüzde 70’ini de ilk 1 yılda gerçekleştirdik."

OTURUMU YÖNETEN BAŞKANVEKİLİ SÖZ HAKKI VERMEDİ

Dedetaş'ın konuşmasının ardından AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan söz hakkı talebinde bulunurken, oturumu yöneten Başkanvekili Aral, "Ziya Bey halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız için yeteri kadar yorum yaptı. Başkanımız da gayet nazik şekilde cevap verdi. Faaliyet raporunun oylamasına geçeceğiz." dedi.

Cevap hakkı doğduğunu söyleyerek Aral’ın tavrını antidemokratik olarak niteleyen Taylan, oylamaya katılmayacaklarını kaydetti.

Aral’ın oylamaya geçmesinin ardından AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri salonu terk etti.

Faaliyet raporu, CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır