Üsküdar Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttı

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İş insanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan da gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar Belediyesi'nde yapılan aramalarda, iştirak şirketlerinden Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'ya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bulunan bir odanın tahsis edildiği ve odanın kapısındaki isimlikte 'başkan yardımcısı' unvanının yazdığı belirlendi.

RENKLENDİRİLMİŞ TABLO İLE TALİMAT

Kent AŞ görevlilerinin, yapı ruhsatı verilme sürecinde yetkileri olmamasına rağmen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileriyle birlikte çalıştığı tespit edildi. Kapalı devre bir iletişim ağı üzerinden, ada-parsel bazlı renklendirmeler yapılarak Excel tablosu oluşturulduğu ve bu renklendirme yöntemine göre yapı ruhsatı verilip verilmeyeceği konusunda görevlilere talimat verildiği belirlendi. Excel listesinde yer alan ada ve parsellerin bulunduğu satırların mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu renklerle ayrıldığı; mavi rengin işlemlerin yürütüldüğünü, kırmızının anlaşma sağlanamadığını, yeşilin henüz görüşme yapılmadığını, turuncunun ise ilgilisiyle görüşme gerçekleştirildiğini ifade ettiği tespit edildi. Bu renklendirmelere göre yapı ruhsatlarının verildiği, iskan ruhsatlarında sorumluluk Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde olmasına rağmen kararların Kent AŞ Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda alındığı belirlendi. Bu toplantılara, iskan ruhsatını onaylayan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de katıldığı tespit edildi.

PARALARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında belirlenen 30 adreste yapılan aramalarda, valiz içerisinde bulunan 4 milyon 500 bin lira ile soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İş insanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan gözaltına alındı. Bunun üzerine toplam şüpheli sayısı ise 22'ye yükseldi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

