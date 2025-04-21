HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı! Sürücü olay yerinden kaçtı

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki binanın bahçe duvarını yıktı. Bahçeye düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı! Sürücü olay yerinden kaçtı

Olay 22.45 sıralarında Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Alt Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bir binanın bahçe duvarını yıkarak, bahçeye düştü.

ISTANBUL---USKUDARDA-KAZA-YAPAN-SURUCU_671848_198993

Yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan düşen otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri, kaza yerinde gerekli kontrolleri yaptı. Kaza yapan aracın trafikten çekme belgeli olduğu öğrenildi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zap Suyu'nda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldıZap Suyu'nda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptıkTrump: İran'la iyi görüşmeler yaptık

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar surucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu!

Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu!

AFAD duyurdu! Kütahya'da korkutan deprem

AFAD duyurdu! Kütahya'da korkutan deprem

MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanında derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"

MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanında derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.