Üsküdar’da tünel içinde zincirleme kaza: 1 araç yandı

Üsküdar’da tünel içinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç yanarken, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Üsküdar Vecdi Diker Tüneli Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, tünel içinde hareket halinde olan dört araç yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kaza esnasında en arkada bulunan hafif ticari araç kaza nedeni ile yanmaya başladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken. Polis ekipleri kazanın olduğu şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kazada hafif yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza esnasında tünel içinde yoğun trafik oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar
En Çok Aranan Haberler

