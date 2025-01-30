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  4. Üstüne geldiğini gören ne yapacağını şaşırdı... Otomobiliyle yolda yürüyen öğrencilerin arasına daldı!

Üstüne geldiğini gören ne yapacağını şaşırdı... Otomobiliyle yolda yürüyen öğrencilerin arasına daldı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
30.01.2025 12:31
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Ankara Beypazarı'nda, kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürüyen öğrencilerin arasına dalan otomobil 2 öğrenciyi yaraladı. Sürücü, kazanın ardından panik içinde olay yerinden kaçtı! Kaza anı güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Üstüne geldiğini gören ne yapacağını şaşırdı... Otomobiliyle yolda yürüyen öğrencilerin arasına daldı!

Kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CTP 853 plakalı otomobil, yatılı yurdunun bulunduğu bölgede kaldırımda park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan 8 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı.

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OLAYDA YARALANANLAR OLDU

Otomobilin üzerlerine geldiğini gören öğrenciler panikle kaçmaya çalışırken, aracın çarpıp sürüklediği 2 kişi yaralandı. Öğrenciler yaralı arkadaşlarına yardım ederken, bu durumdan yararlanan sürücü ise otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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OTOMOBİL PARK HALİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı yaptığı çalışmada, kaza yapan otomobil park halinde bulundu. Otomobili terk eden sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin, araçların kaldırıma park etmesi nedeniyle yoldan yürüdüğü anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında, otomobilin hızla öğrenci grubunun arasına daldığı, bazı öğrencilerin panikle kaçıştığı ve bazı öğrencilerin ise otomobilin çarpmasıyla sürüklendiği görüldü. Kazadan hemen sonra öğrenciler yaralı arkadaşlarıyla ilgilenirken bu arada sürücünün geri manevra yapıp, olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıdı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Otomobil öğrenci araba kaza
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