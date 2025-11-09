HABER

Uyardı diye bıçaklayıp öldürdüler! Antalya'da kahreden olayın görüntüsü çıktı: İki hafta sonra düğünü varmış

Hazar Gönüllü

Çalıştığı otelin önünde içki içen şahısları uyaran güvenlik görevlisi Tahsin Göker canından oldu. Korkunç olay Antalya'da yaşandı. Cinayetle sonlanan kavga anının görüntüleri ortaya çıktı. Acılı annenin feryadı yürek burkarken Göker'in iki hafta sonra için evlilik planı yapması da kahretti.

2 hafta sonra düğünü olan Tahsin, 'otel önünde içki içmeyin' diye uyarınca bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak’taki otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen arkadaşlar E.T. ve H.S.'yi kalkmaları yönünde uyardı. Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp T., Göker'i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyüp T. ile H.S., kaçtı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Tahin Göker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Göker, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, şüpheliler Eyüp T. ile H.S.'yi, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı.

2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüpheliler Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifade işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

2 HAFTA SONRA EVLENECEKTİ

Tahsin Göker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevenleri, ailesi ve nişanlısı morg önünde üzgün şekilde bekledi. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı öğrenildi.

KAVGA ANI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada otel önündeki kavganın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Tahsin Göker ve iş arkadaşı T.K.B. ile otel önünde alkol alan E.T. ve arkadaşı H.S.'nin kavga ettiği, E.T.'nin Göker'i bıçakladığı, ardından E.T. ile H.S.'nin kaçtığı anlar görüntülere yansıdı.

ANNENİN FERYADI YÜREK BURKTU

Tahsin Göker’in cenazesi, Adli Tıp’taki işlemlerin ardından anne Nimet, baba Adnan, kız kardeşi Rana ve sevenleri tarafından teslim alındı. Cenaze alınırken Nimet Göker, “Benim oğlumu yaktın. Benim oğlumun kalbine nasıl bıçağı sapladın. Allah’ım senin de canını alsın" diye feryat etti. Baba Adnan Göker ise gözyaşlarını tutamadı. Tahsin Göker’in cenazesi, defnedilmek üzere Burdur'un Tefenni ilçesine götürüldü.

