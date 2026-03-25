Uygulama indirme derdine son! Samsung'dan AirDrop hamlesi: Türkiye için de tarih verildi

Samsung, Galaxy S26 serisinde AirDrop özelliğini kullanıcılara sunmaya başladığını duyurdu. Böylece kullanıcılar üçüncü taraf uygulamaya gerek duymadan Quick Share üzerinden cihazlar arasında içerik paylaşımı yapabilecek. AirDrop desteği için detayları paylaşan şirket, Türkiye’de de belirli modellerde 25 Mart'tan itibaren güncellemenin başlayacağını açıkladı.

Enes Çırtlık

Farklı işletim sistemine sahip akıllı telefonlar arasında (Örneğin iOS-Android gibi) dosya transferi çeşitli zorluklara neden olabiliyor. Bu cihazlar arasında yüksek çözünürlüklü fotoğraf veya video göndermek için genellikle üçüncü taraf uygulamalar kullanmak gibi karmaşık adımlarla uğraşmak zorunda kalınabiliyor. Ancak Samsung bu konuda dikkat çeken bir adım atmış durumda.

SAMSUNG'DAN QUICK SHARE İÇİN AIRDROP DESTEĞİ MÜJDESİ

Samsung'un açıklamasına göre, Samsung Galaxy S26 serisi ile birlikte Quick Share’e AirDrop desteği geliyor. Şirket, Galaxy S26 serisinde AirDrop özelliğini kullanıcılara sunmaya başladığını duyurdu.

Galaxy S26 modellerine eklenen AirDrop desteği sayesinde kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan Quick Share üzerinden cihazlar arasında fotoğraf, video ve belgelerini aktarabiliyor.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

AirDrop desteği Galaxy S26 serisinden başlayarak farklı cihazlara da yayılacak. Desteğin hangi cihazlara genişletileceği daha sonra duyurulacak. Türkiye’de de belirli modellerde 25 Mart'tan itibaren güncelleme başlayacak.

