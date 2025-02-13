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'Uygunsuz şeyler gördüm' dedi gelinini öldürdü! Oğlu: 'askerde olmasaydım annemi ben öldürürdüm'

13.02.2025 13:35
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Ankara'da gelinini öldüren Satılmış Demir'e 25 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Demir mahkemede, "Gelinime ait uygunsuz şeyler gördüm. Nevrim döndü öldürdüm.' dedi. Satılmış'ın torunu ise annesi için, "Olay olduğunda ben askerdeydim. Eğer askerde olmasaydım, dedemin yerinde ben olurdum." ifadelerini kullandı.

'Uygunsuz şeyler gördüm' dedi gelinini öldürdü! Oğlu: 'askerde olmasaydım annemi ben öldürürdüm'

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir, 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 25 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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'HAKSIZ TAHRİK UYGULANMASIN' TALEBİ

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Satılmış Demir, torunları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından celse arasında esas hakkındaki mütalaanın dava dosyasına girdiğini belirtti. Mütalaada sanığın yaşanan olayı kendi ikrarıyla gerçekleştirdiğini belirten Cumhuriyet savcısı sanık için haksız tahrik hükmünün maktul Demir'in eşi olmamasından dolayı uygulanmaması talep etti.

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SAVCININ İSTEDİĞİ CEZA

Ayrıca sanık Demir'in ruhsatsız tabancayla olay yerine gelmesinin de haksız tahriki oluşturmayacağını belirtti. Savcı, Demir'in 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme', 'kadına karşı kasten öldürme' ve 6136 sayılı kanun 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"GELİNİME AİT UYGUNSUZ ŞEYLER GÖRDÜM"

Müşteki avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirtti. Söz verilen sanık Demir, "Ölen gelinime ait uygunsuz şeyler gördüm. Nevrim döndü, arabadan tabancamı alıp geldim. Pişmanım" dedi.

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"ASKERDE OLMASAM DEDEMİN YERİNDE BEN OLURDUM"

Tutuklu sanık Satılmış Demir'in torunu O.A.D. ise şu ifadelerde bulundu:

"İnsan namusu ve ekmeği için yaşar. Olay olduğunda ben askerdeydim. Eğer askerde olmasaydım, dedemin yerinde ben olurdum. Annemin mezarını bilmiyorum, kinim ve nefretim hiç bitmeyecek." Ardından son sözü sorulan sanık Demir, "Bir diyeceğim yoktur, takdir mahkemenindir" beyanında bulundu.

İNDİRİM UYGULANDI! 25 YIL CEZA ALDI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Satılmış Demir hakkında, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet veren mahkeme sanığın eylemini haksız tahrik altından işlediğine karar vererek 24 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçuna ise yer olmadığına hükmetti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara gelin
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