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Uykuluğun faydaları nelerdir? Uykuluk yemek sağlıklı mıdır? Uykuluğun faydaları ve zararları

Sakatat sevenlerin iyi bildiği ve çok tükettiği uykuluk, bir hayvanda yaklaşık 80 gram ile 100 gram arasında ağırlığı olan bir sakatat türüdür. İstanbul’daki Sütlüce semti ile özdeşleştirilen bu lezzet, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Uykuluğun faydaları nelerdir? Uykuluk yemek sağlıklı mıdır? Uykuluğun faydaları ve zararları
Ferhan Petek

Uykuluk, değişik pişirme yöntemleri kullanılarak hazırlanan ve görüntü olarak et soteye ya da tavuk soteye benzetilen bir yiyecek türüdür. İstanbul’daki Sütlüce semti ile özdeşleştirilen uykuluk, bazı uzmanların yaptıkları araştırmaların sonucunda insan sağlığına olan yararları da keşfedilmiş olan yiyecekler arasında yer alır. Lezzet olarak kokorece de benzetilebilir. Osmanlı saraylarındaki mutfaklardan günümüze gelen uykuluk, kuzulardan ve danalardan elde edilir. Bazı uykuluk çeşitleri şunlardır:

  • Gerdan Uykuluk: Kuzunun gerdanından elde edilerek hazırlanır. Pişirilmesine dikkat edilmesi gerekir. Örneğin mangal ateşinde pişecekse çok sık çevrilerek pişirilmelidir.
  • Ciğer Uykuluk: Kuzunun karaciğeri ile akciğeri arasından elde edilerek hazırlanır. Diğerlerine göre daha hassas bir yapısı vardır. Çok yavaş pişirilmesi gerekir. Aksi takdirde tadı kalmaz ve kurur.
  • Fındık Uykuluk: Kuzunun böbrek üstü yağlarının arasından elde edilerek hazırlanır. Önce suda haşlanarak pişirilmesi önerilir. Haşlanma sürecinde uykuluğun ön pişirmesi yapılmış olur. Ardından mangal ateşinde pişirilir. Izgara veya tavada pişirmeye uygundur. Pişirilmeden önce soğutulması gerekir.

Dışarıda lokantalarda ya da sokak lezzeti satan tezgâhlarda hazır olarak yenebileceği gibi kasaplardan alınan uykulukla evde mutfakta da kolaylıkla hazırlanabilir. Satın alınan yerin, kasabın ya da marketin güvenliği, temizliği sağlık açısından son derece önemlidir.

Uykuluğun faydaları nelerdir? Uykuluk neye iyi gelir?

Bir sakatat çeşidi olan uykuluk kuzu ya da dana etinden üretilir. Bu hayvanların göğüs kafeslerinin hemen üst kısımlarında yer alan pankreas ve timüs bezlerinden meydana gelen yapılardan oluşur. Oluşan bu yapılar salgı bezi olarak da ifade edilir. Farklı ve kendine has yöntemler ile hazırlanan uykuluk yüksek besin değeri içermesi ile insan sağlığına birçok yararı ile de bilinir ve tüketilir. Bir porsiyon uykuluk yaklaşık olarak 100 grama denk gelir. 100 gram uykuluk porsiyonunda 20 gram yağ, 200 miligram civarı kolesterol, 12 gram protein, 96 miligram sodyum ve yaklaşık olarak 350 gram potasyum bulunmaktadır.

İçeriğinde C vitamini de yer alan uykuluk, aynı zamanda magnezyum, demir ve kalsiyum da barındırır. Uykuluğun insan sağlığına olan yararları ve faydası olduğu iyi geldiği bilinen bazı durumlar şunlardır:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.
  • Sinir sistemini güçlendirir.
  • Vücudun gereksinim duyabileceği mineralleri ve vitaminleri karşılar.
  • Uzun süre tok hissi verir.
  • Kansızlığa karşı iyi geldiği bilinir.
  • Vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi verir.
  • Çeşitli hastalıklara karşı savaşmak için vücudun direncinin artmasını sağlar.
  • Damar hastalıklarının oluşmasın engeller.
  • Kalbi korur ve olası kalp rahatsızlıklarının önüne geçer.

Uykuluk yemek sağlıklı mıdır?

Sağlıklı bir yiyecek olarak bilinen ve ifade edilen uykuluk özelikle kansızlık sorunu olan kalp ya da damar sorunları olan kişiler için faydalı olarak bilinir. Uykuluğun faydaları ve zararları ne kadar sıklıkta ve ne kadar miktarlarda tüketildiği ile ilgilidir. Çünkü tüm yiyecek ve içeceklerde olduğu gibi uykuluğun da gerekenden ve insan vücudunun ihtiyaç duyacağından daha fazla tüketilmesi bazı sorunlara neden olabilir. Düzenli ve sık tüketme durumu olursa mutlaka doktora danışılması gerekir.

İnsan sağlığı için yararı olan yiyeceklerden biri olarak kabul edilen uykuluğun özelikle bazı özel durumu olan kişiler için olası zararları şu şekilde kendini gösterebilir:

  • Çok fazla tüketilirse aslında yararlı olduğu bilinen kalp ve damar sağlığı için tehlikeli olabilir. Çünkü içeriğindeki yağ oranı çok tüketildiği zaman kalbi ve damarları zorlayabilir.
  • Buzdolabında çok bekletilir ve bekleme süresi 3 günü geçerse zehirlenme riski olabilir.
  • Bir sakatat türü olduğu için hayvanın bedeninde yer alan virüs ya da parazit gibi kötü maddeler depolanabileceğinden temiz olduğu bilinen bir yerden yenmelidir. Eğer evde mutfakta hazırlanacaksa temizliğe çok dikkat edilmelidir.
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