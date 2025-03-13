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  4. Uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu sanığa 15 yıl hapis! Savunması pes dedirtti

Uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu sanığa 15 yıl hapis! Savunması pes dedirtti

13.03.2025 17:06
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Kayseri'de ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu 37 yaşındaki F.M., 15 yıl hapis ile 150 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu sanığa 15 yıl hapis! Savunması pes dedirtti

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 24 Ekim'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.M.'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde kaldığı otele operasyon düzenledi.

Şüphelinin üst aramasında, ayakkabı tabanına gizlenmiş 1 kilo 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan F.M. tutuklanırken, hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla dava açıldı.

'UYUŞTURUCU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık F.M. hazır bulundu. F.M., "Çalıştığım yerdeki birisi büyük bir ayakkabı vererek, içinde soğuk algınlığı ilacı olduğunu söyledi. Bu işin karşılığında bana 38 bin lira vereceklerdi. Ayakkabının içinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. 'Ayakkabı niye büyük' diye sordum. 'Bu ayakkabıyı Türkiye'ye götüreceksin. 'Orada bu ayakkabı çok pahalı' dediler" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, F.M.'yi 15 yıl hapis ile 150 bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran uyuşturucu jandarma
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