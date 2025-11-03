Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından 252 adet uyuşturucu hap ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Sinanpaşa ilçesinde bir adrese baskın düzenlendi. Baskında arama yapan ekipler 252 adet uyuşturucu hap ile 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Baskının ardından polis tarafından gözaltına alınan K.I., işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA