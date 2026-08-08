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Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Samsun’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. 11 şüpheli şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1989 adet sentetik ecza hap, 3,33 gram Fubinaca ham maddesi, 155 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 85,77 gram skunk, 34 gram metamfetamin, 4 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet kenevir bitkisi, 1 rulo alüminyum folyo, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 395 TL, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kartuş ve 31 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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