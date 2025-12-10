HABER

Uyuşturucu sattığını kabul eden genç tutuklandı

Düzce’de narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi tutuklanırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce’de narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi tutuklanırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu kullanan 1 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Koçyazı Mahallesi’nde Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 60 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayda göz altına alınan 20 yaşındaki E.K. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yaptığını kabul ederek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında da ’uyuşturucu madde kullanma’ suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA

Düzce
