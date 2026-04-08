Uyuşturucu suçundan aranan şahıs Germencik’te yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde uyuşturucu suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Camikebir Mahallesi’nde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak, Kullanmak" suçundan hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. (23) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

